شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبعث برقية شكر لرئيس الوزراء الهندى إثر مغادرته الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لدولة الرئيس ناريندرا مودى رئيس وزراء جمهورية الهند، إثر مغادرته الهند.

وأعرب ولى العهد حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



وأكد ولى العهد أن المباحثات الذى عقدها مع دولتكم أكدت على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، على النحو الذى يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين.