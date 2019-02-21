شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يتلقى رسالة من ماكرون تؤكد متانة العلاقات بين البلدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وتضمنت الرسالة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تضمنت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس الفرنسي ـ في رسالته ـ متانة العلاقات والنمو المطرد فيها على مختلف الصعد· (وام)

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