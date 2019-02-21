راشد بن سعود: «اليوم الرياضي» فرصة لتعميم الأسس السامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن مبادرة «اليوم الرياضي الوطني» التي تقام في 7 مارس من كل عام، فرصة كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية لتعميم الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة، مما ينعكس على شخصيتهم وسلوكهم بصورة إيجابية، انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الرياضة في التوعية والتثقيف المجتمعي، وعدم اقتصارها على ممارسة الأنشطة فحسب بل هي بوابة كبيرة للمعرفة وتبادل الأفكار.

وجاء ذلك خلال لقاء سموه بفرق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية في المركز الثقافي في أم القيوين، ودعا سموه الأندية والرياضيين والجهات الحكومية والخاصة ومختلف فئات المجتمع، للمشاركة والاحتفال بهذا اليوم الرياضي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للمرة الأولى عام 2015 بهدف تخصيص يوم رياضي لفئات وشرائح المجتمع كافة، تمارس فيه الأنشطة الرياضية وتستثمر فيه الطاقات بالصورة المنشودة، بما يترجم أهمية الرياضة في حياة الفرد ويعكس ضرورة جعلها أسلوب حياة معاصراً يحمي من الأمراض ويسهم في أن ينعم الإنسان بحياة صحية وقوام سليم يتحقق من خلالها السعادة.

وثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا دور اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الحركة الرياضية والأولمبية على مستوى الدولة والاهتمام والمتابعة المستمرة التي ساهمت في حصد الإنجازات والنجاحات ورفع راية الوطن دائما عالية خفاقة في المحافل العالمية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وصالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية للجنة الأولمبية والدكتورة مي الجابر رئيس فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وناصر بالشالات من فريق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية، استعراض الخطط الشاملة لإنجاح الحدث الوطني في إمارة أم القيوين، لضمان تقديم نسخة مميزة تتماشى مع أهداف الحدث النبيل.

كما حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وعبدالله سالم قنزول رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في إمارة أم القيوين.