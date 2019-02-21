سلطان يتفقد بينالي الشارقة للأطفال ويطلع على إبداعاتهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس، بمركز الطفل بمغيدر في الشارقة، فعاليات الدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال والتي تقام برعاية كريمة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

ويقام بينالي الشارقة للأطفال هذا العام بالتعاون مع مشروع «المخترعون الصغار»، تحت شعار «المستقبل بحدود خيالك»، ويهدف بأقسامه المختلفة إلى تحويل أفكار الأطفال إلى اختراعات حقيقية.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة البينالي، واطلع سموه على إبداعات ورسومات وابتكارات الأطفال واليافعين من 6 دول مشاركة قدموا فيها 48 عملاً فنياً.

وعرج سموه على قسم «مساعدة الآخرين» الذي يحتوي على 24 عملاً فنياً، حيث اطلع سموه على أعمال متنوعة للأطفال قدموا فيها أفكاراً مختلفة تعكس وعيهم وتفاعلهم مع المجتمع في مواجهة التحديات والصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة.

كما زار سموه خلال الجولة قسم «البيئة» الذي يضم 12 عملاً فنياً مبتكراً بهدف تشجيع الأطفال على التفكير والحلول الجديدة التي تساعد في الحفاظ على البيئة وتنمية الوعي للاهتمام بالموارد الطبيعية وبيان مدى فوائدها وأهمية المحافظة عليها.

وتوقف سموه عند قسم «الترفيه والابتكار» الذي شمل 12 عملاً، قدم فيه الأطفال المشاركون أفكارهم الإبداعية حول مستقبل الترفيه والذي يشكل أحد أهم عوالم الأطفال التي تدور حولها أفكارهم ورؤاهم.

كما تفقد سموه جانباً من ورش العمل التي تنظم ضمن فعاليات البينالي بهدف النهوض بمهارات الأطفال الفنية والفكرية والاجتماعية.

وحرص سموه على تشجيع الأطفال المشاركين لمواصلة هواياتهم الفنية والاستفادة من المشاركات في تطوير مواهبهم وتحقيق طموحاتهم في مختلف جوانب الإبداع.

رافق سموه خلال الجولة، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وخولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل وريم بن كرم رئيسة بينالي الشارقة للأطفال. وام