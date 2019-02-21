الشارقة تمدد عقد خدمات الطيران ل «سيركو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قامت دائرة الطيران المدني في الشارقة بتمديد إضافي مدته سنة لعقد تزويد خدمات الطيران لشركة «سيركو الشرق الأوسط». والذي سيسري ابتداءً من 1 مارس 2019. وجرى توقيع تمديد العقد في مبنى دائرة الطيران المدني ومطار الشارقة الدولي بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة وسكوت أشبي، المدير التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط.

وكجزء من برنامج ال 5 سنوات، فقد دمجت «سيركو» ودائرة الطيران المدني بالشارقة خدمات معلومات الطيران. وكجزء من التعاون، فقد تمت إعادة تجديد وتأهيل نظام خدمات معلومات الطيران بالكامل، والبدء ببرامج تدريب مكثّفة لفريق الموظّفين الحالي مع تدريب كل فريق على الاختصاصات الثلاثة. وقد كانت نتيجة هذه الجهود خدمات مركّزة وأكثر فاعلية وكفاءة وخبرة أكبر اكتسبها الفريق.

كما باشرت «سيركو» برنامج توطين مكثّف لاستقطاب الإماراتيين إلى صناعة الطيران. وقد زادت هذه المبادرة أعداد الموظفين المواطنين الذين تم توظيفهم من قبل سيركو بنسبة 20%.

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة: يسعدنا أن نقوم بتمديد شراكتنا مع «سيركو» عبر هذا العقد الجديد. وسوف تقوم دائرة الطيران المدني في عام 2020 بطرح مناقصة لفتح المجال لشركات الملاحة الجوية للتعاقد مع الدائرة لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات.