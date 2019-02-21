إجلاء مئات الإرهابيين وعائلاتهم من شرقي سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر متطابقة استسلام العشرات من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي مع عائلاتهم في منطقة الباغوز شرقي دير الزور، مشيرة الى أن عناصر التنظيم يسلمون سلاحهم لقوات سوريا الديمقراطية «قسد». ونقل موقع «روسيا اليوم» ومصادر أخرى أن 25 شاحنة محملة ب«الدواعش» وذويهم وصلت حتى الآن إلى نقاط «قوات سوريا الديمقراطية».

وكانت قافلة مكونة من 60 شاحنة دخلت الثلاثاء بلدة الباغوز لإجلائهم، ومن المتوقع خروج المتبقين منهم خلال ساعات أو أيام، فيما أفادت شبكة «رووداو» الإعلامية بأن حوالي 80 شاحنة تقل مدنيين خرجت من المناطق المحاصرة في الباغوز. وقالت إن العملية جاءت وفقاً لاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ضد التنظيم، مضيفة أن المدنيين نقلوا حالياً إلى مناطق آمنة حيث سيتم التحقيق معهم جميعاً من قبل القوات الأمريكية.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي لوكالة فرانس برس «لدينا وحدات خاصة لإجلاء المدنيين، وبعد أيام عدة من المحاولة، استطعنا إخراج أول دفعة بنجاح». وأشار إلى أن عدد الذين تم إجلاؤهم غير واضح، لكنهم سيتمكنون من معرفته لدى وصول الشاحنات الى نقطة الفرز. وأضاف «لا نعرف ما إذا كان بينهم دواعش، سنعرف ذلك في نقطة التفتيش»، موضحاً «لا يزال هناك مدنيون في الداخل ونستطيع رؤيتهم بالعين المجردة».

وتنقل قوات سوريا الديمقراطية الخارجين الى نقطة فرز قرب الباغوز، يتم فيها جمع معلومات شخصية والتدقيق في هويات الواصلين، قبل أن يُنقل المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى مراكز تحقيق، بينما تقل شاحنات النساء والأطفال من عائلاتهم إلى مخيمات في شمال البلاد.

وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن عن مفاوضات جرت بين قوات سوريا الديمقراطية والتنظيم من أجل استسلام، مشيرا إلى أن «من تبقى من مقاتلي التنظيم محاصرون». وأضاف «هناك معلومات عن صفقة لا نعلم تفاصيلها».

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، منذ أيام من محاصرة التنظيم المتطرف في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع داخل الباغوز، المحاذية للحدود العراقية. وأدى وجود مدنيين في الداخل، غالبيتهم من عائلات مقاتلي التنظيم، الى تمهل قوات سوريا الديمقراطية في حسم المعركة، واتهمت التنظيم باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

على صعيد آخر، تبلغت عائلة البريطانية شميمة بيجوم (19 عاماً) التي انضمت إلى التنظيم في العام 2015، قرار تجريدها من الجنسية البريطانية. وانضمت بيجوم مع صديقتين لها الى صفوف التنظيم قبل اربع سنوات وهي في الخامسة عشرة من عمرها. وأثارت بيجوم رد فعل شعبياً غاضباً في بريطانيا بعدما بدت غير نادمة بعد رؤية مشاهد قطع الرؤوس بل واعتبارها أن الهجوم الانتحاري الذي وقع في مانشستر في عام 2017، وراح ضحيته 22 شخصاً «كان مبرراً». وطلبت العودة إلى أسرتها في لندن وقالت إنها لا تمثل تهديداً. لكن محطة (آي.تي.في) الإخبارية نشرت يوم 19 فبراير/ شباط خطابا من وزارة الداخلية لوالدتها ذكر أن وزير الداخلية ساجد جاويد اتخذ قراراً بسحب الجنسية البريطانية من بيجوم. وقال الخطاب «في ضوء الملابسات المحيطة بحالة ابنتك... تم اتخاذ قرار بتجريدها من جنسيتها البريطانية». وطالب الخطاب والدة بيجوم بإبلاغ ابنتها بالقرار. ورداً على سؤال بشأن القرار قال متحدث رسمي إن أولوية جاويد هي «سلامة وأمن بريطانيا والناس الذين يعيشون هنا». (وكالات)