شكرا لقرائتكم خبر عن السامرائي: طاقة الشعر تنير العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

هناك فعل يشبه السحر يتمثل في تأثير الشعر في الإنسان، تلك هي الخلاصة التي توصل إليها الدكتور غانم السامرائي في محاضرته ضمن أمسية نظمها مساء أمس الأول اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع دبي، في مقره بمكتبة دبي العامة في الطوار، تحت عنوان «قوة الشعر الكامنة»، وذلك بحضور الهنوف محمد نائب رئيس الاتحاد، والشاعر والمترجم المخضرم الدكتور شهاب غانم، والدكتورة رفيعة غباش مؤسسة متحف المرأة في دبي، وعدد من الأدباء والشعراء، وأدارتها الشاعرة ساجدة الموسوي.

ابتدأ السامرائي محاضرته بالإشارة إلى أن عنوانها ينم عن أشياء كثيرة، وأن ذلك يقتضي تحديد مفهوم الشعر الذي يكتسب تلك القوة الكامنة.

أوضح السامرائي أنه بحكم عمله الأكاديمي في جامعة الشارقة كأستاذ للترجمة، كان دائم الاطلاع على الأدب الرفيع، وعلى الشعر كجزء متميز منه، وأنه اطلع على العناية الفائقة التي يعطيها بعض الشعراء لشعرهم في تصميمه وتهذيبه وتمحيصه، وبين أن بعض الشعراء يفعل ذلك لأنه يدرك تماماً ما يمكن أن يحدثه الشعر في الإنسان، فيعطيه تلك العناية، فيتأمل فيه ويدققه ويضع علامات الترقيم والفواصل والنقاط في موضعها الصحيح قبل أن ينشره.

وعاد السامرائي ليتساءل من جديد قائلا: «وهل يستحق الشعر كل ذلك العناء؟»، وأجاب عن تساؤله محيلا إلى مميزات الشعر: «للشعر طاقات بلا حدود، إن الشعر مثل الكهرباء، لا نراها، ولا نبصر تأثيرها، لكنها تنطلق لتنير مساحات شاسعة من العالم، وهذه بالضبط هي قوة الشعر ولذا من الطبيعي أن يستحق كل ذلك العناء».

وأكد السامرائي أنه إلى جانب الأغراض الشعرية المعروفة كالمديح والتحريض والحكمة وإعلاء منظومة القيم الأخلاقية الإنسانية، هناك وظائف أخرى للشعر غير منظورة، هي بالضبط ما توصف بالكامنة.

وقال السامرائي معبراً عن تلك القوة: «نحاول اليوم معرفة وظيفة أخرى للشعر، تتمثل في قدرته على مداواة جراح النفس البشرية»، وأضاف قائلا: «شيء رائع أن يعالج الشعر جراحنا في هذا العصر الذي تكاد تتغلب فيه الماديات على كل شيء وعلى كل أحد».

وشدد السامرائي على أن الشعر يُكتب أو يُقرأ أو يُقال لأن الإنسان من خلاله يبحث عن السعادة والسكينة، وأنه كلما كانت الأحاسيس صادقة كلما كان ذلك الشعر قادراً على التحليق بالنفس إلى آفاق بعيدة وسامية.

واستعرض السامرائي مثالين على قوة الشعر الكامنة التي تنطلق من نفس متعبة وممزقة لتكون رصيداً وتراثاً إنسانياً تسعد به كل نفس أخرى مهما اختلف الزمان والمكان.

وفي المثال الأول تناول السامرائي قصة حب الشاعرين الإنجليزيين إليزابيت باريت براونينغ وروبرت براونينغ.

وكان المثال الثاني الذي استعرضه السامرائي تعبيراً عن قوة الشعر هو الشاعر بدر شاكر السياب، الذي استهل الحديث عنه بمعاناته المعروفة، ومرضه الذي استطال حتى توفي، وغربته واغترابه التي تجلت في قصائده.

وأضاء السامرائي على قوة الشعر عند السياب حين وصف قصيدته «سفر أيوب» بأنها واحدة من أروع القصائد التي تجسد حالة يقينية وطاقة شعرية إيمانية عظيمة. وشدد على أن كل شيء في تلك القصيدة تضافر مع بعضه ليصنع حالة إبداعية تصلح لأن يتناولها أي شخص في أي مكان وتحت أية ظروف.