استرداد كتاب ضائع

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في أوائل أربعينات القرن العشرين، سافر الشابان محمد مندور، ولويس عوض، إلى فرنسا لدراسة الأدب في جامعاتها. انعقدت صداقة بين الشابين اللذين سيغدوان علمين مهمين من أعلام النقد والفكر في مصر لاحقاً، حيث جمع بينهما الشغف بالمعرفة، التي لم يكونا يتوخيان نهلها من الكتب وحدها، وإنما من الحياة في حضن ثقافة وحضارة مختلفتين، منهما يتعلمان الجديد.

فيما بعد كتب أحدهما، وهو لويس عوض، مذكراته عن تلك الفترة بعنوان: «مذكرات طالب بعثة»، باللهجة العامية المصرية لا بالعربية الفصحى، ولكن لأمر ما لا نعرفه بالضبط فُقدت مخطوطة هذا الكتاب قبل أن يُصدرها صاحبها، الذي يبدو أنه نسيها، أو على الأقل صرف النظر عنها.

بعد أكثر من عشرين عاماً على كتابة تلك المذكرات فوجئ لويس عوض بالبريد يحمل إليه في عنوانه بجريدة «الأهرام»، كتيباً أزرق الغلاف من القطع المتوسط لا تتجاوز صفحاته خمساً وعشرين صفحة، مرسلاً من الإسكندرية.

وما أن تصفّحه حتى فغر فاه من الدهشة، حيث لم يكن الكتيب إلا صفحات من مخطوطة مذكراته الضائعة، وقد وضع ناشر الكتيب على الغلاف اسماً مستعاراً له، هو «كناري».

بعد بعض الوقت انهالت على عوض الاتصالات من أصدقائه مثل لطفي الخولي، جاره في المكتب المجاور، وتوفيق الحكيم، وحسين فوزي، وآخرين، ينبئونه بأنهم أيضاً استلموا نسخاً من الكتيب، الذي قدّم له «كناري» بنبذة يعتذر فيها عن نشر كتاب من قلم غيره، كما حمل اسم دار النشر التي أصدرته، وهي «دار النشر للجميع» مع عنوانها في الإسكندرية.

انتاب عوض شعوران مختلفان: شعور بالغضب من تصرف شخص غريب لا يعرفه في عمل من أعماله، ربما لم يعد راغباً في أن يُنشر، وشعور بالفرح بأن المخطوطة الضائعة لم تضع فعلاً، وأنها في عهدة شخص بوسعه الوصول إليه على الأقل، من خلال عنوان دار النشر المدون في الكتيب.

بعد فترة وجيزة من الحادثة توفي صديقه محمد مندور، وحين أراد لويس عوض كتابة رثاء له في «الأهرام»، خطرت في ذهنه ذكرياتهما المشتركة وهما شابان في باريس، والتي دوّنها في «مذكرات طالب بعثة»، فازداد عزمه على استرداد المخطوطة من «كناري»، الذي اتضح أنه هو نفسه صاحب دار النشر.

قصد عوض الإسكندرية، وبمعية ألفريد فرج، وشقيقه نبيل، التقى «كناري» الذي أعاد المخطوطة بعد مراوغة، فحملها صاحبها إلى القاهرة واتفق مع مجلة «روز اليوسف» على نشرها على حلقات.

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