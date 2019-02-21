دانية الصالح: «آرت دبي» منصة عالمية لفناني المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

الفن مرآة الاختلاف، والفكرة رصيد الفنان في هذا العالم، ووسيلته للبحث عن مساحات ورؤى جديدة، ومنصة تعرض عصارة التأمل والعمل والفكر. ونتوقف عند تجربة الفنانة السعودية دانية الصالح، التي فازت مؤخراً بجائزة «إثراء» للفنون. تخبرنا في السطور القادمة، عن فكرة عملها «صوتم»، وأهمية الجائزة في مجتمع الفن التشكيلي السعودي، والتواجد على منصة «آرت دبي» التي وصفتها بالمنصة العالمية لفناني المنطقة.

الصالح من مواليد الرياض، رافقها الفن منذ مرحلة الطفولة و«الشخبطة» على الدفاتر والكراريس المدرسية، لم تكن مميزة في مادة الرسم في المدرسة لعدم رغبتها في التجاوب مع الواجبات والمواضيع التي يتم طرحها في الصف، فضلت رسم أشياء مختلفة تماماً، درست تطبيقات الحاسب الآلي في جامعة الملك سعود، انتقلت إلى جدة بعد انتهاء الدراسة لتلتحق بالدورات الفنية بدار «صفية بن زقر» ما شجعها للبحث عن دورات تعليمية لفهم مراحل الرسم وتاريخ الفن والفنانين العالميين. وبعد سنوات من التعليم الذاتي، تجرأت ورسمت لوحات فنية وعرضتها في المعارض المحلية، وبنت ثقتها بشخصيتها الفنية بعد أن لاحظت إقبال المجتمع على أعمالها. استمرت بتطوير مهاراتها لتتوج رحلتها العلمية بدراسة الماجستير في لندن عن «المزج ما بين تقنيات الحاسب الآلي والفنون» وهو الموضوع الذي أوحى لها بفكرة العمل الفني «صوتم» الذي فاز بالجائزة.

وتدور فكرة العمل الفني الذي اقترحته الصالح عن اللغة العربية وتفكيكها إلى أبسط أجزائها أو ما أطلقت عليه «الصوتم»، وقالت: «هو الصوت الناتج عن الحرف، وتمتاز الأحرف الأبجدية العربية أنها تشترك في لفظ واحد يغيره التشكيل فقط، ويتكون العمل من 28 شاشة يمثل كل منها صوت حرف أبجدي، ويعرض عليها أشكال هندسية متحركة، كل حرف له شكل معين يتحرك مع الاهتزازات الناتجة من نطق الحرف. وعن تجربتها في المشاركة والشروط التي تستوجبها من حيث تحديد حجم العمل أوضحت أن هذا التحديد قد يقيد الفنان بالفعل، لكنه يدفعه إلى الابتكار وتطويع أفكاره وفنه بما يتناسب مع هذه الشروط.

وتعتبر الصالح أن الفوز بهذه الجائزة مهم جداً بالنسبة لفنانة ناشئة، ومن أهم الجوائز في السعودية من حيث التمويل والدعم، وتمنح الفنان منصة عالمية لعرض أعماله على المجتمع الفني الكبير في «آرت دبي» ليشاهدها جمهور أكبر، مع تواجد صالات العرض والمنسقين العالميين، وفرصة كبيرة لأي فنان وقالت: «أتمنى أن يلفت العمل نظر المتابعين، وأن يكون ثمة تجاوب معه، ويترك انطباعات ومعانٍي مختلفة».