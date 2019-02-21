وفد «الخبراء العرب» يتفقد المقار والمرافق الحيوية في المكلا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد وفد من «الاتحاد العام للخبراء العرب»، من: الإمارات والسعودية ومصر والمغرب، برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد، مجموعة من المقار والمرافق الحكومية والحيوية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت؛ وذلك بمرافقة فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت.

وزار الوفد ميناء المكلا، ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، واطلع من رئيس المؤسسة المهندس سالم علي باسمير، بحضور عدد من قيادات المؤسسة والميناء على سير العمل بالميناء، والمشاكل والمصاعب التي تواجه الطاقم العامل على إدارته.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تذليل المشاكل، إضافة إلى احتياجات الميناء لرفع مستوى جاهزيته وأداء العمل فيه.

كما زار الوفد إذاعة المكلا الرسمية في مبناها الجديد المؤهل والمجهز من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، بعد تدمير المبنى السابق من قبل عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي؛ حيث إن عناصر تنظيم «القاعدة» قاموا بإحراق المبنى القديم بالكامل، إبان سيطرتهم على المدينة مطلع إبريل/‏نيسان 2015.

بعد ذلك، زار الوفد مستشفى الأمومة والطفولة «باشرحيل» وسط المدينة، والتقى الوفد، المديرة العامة للمستشفى أبها عبدالله باعويضان، التي قدمت شرحاً عن المهام التي تقوم بها الكوادر الصحية والطبية بالمستشفى، والمشاريع التي نفذت في الآونة الأخيرة.

والتقى الوفد في ديوان محافظة حضرموت المحافظ فرج سالمين البحسني، الذي وضع الوفد في صورة الواقع الذي تعيشه المحافظة من مرحلة بناء وعمران تحت الغطاء الأمني، الذي توفره المنطقة العسكرية الثانية، التابعة للشرعية، والمدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. واختتم الوفد جولته بالاطلاع على التشطيبات والمراحل النهائية ب«مدينة خليفة السكنية»، التي من المتوقع أن توزع وحداتها السكنية لمتضرري سيول عام 2008، بعد أن تعرقل المشروع لسنوات؛ بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد.

وأعرب رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب أحمد الجروان عن سعادة الوفد الغامرة بزيارة حضرموت، والاطلاع على جهود أبناء المحافظة، بالتعاون مع دول التحالف وشركاء اليمن في صناعة الحياة، معبراً عن الارتياح لما شاهده الوفد من استقرار أمني واضح.

وأكد رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، أن الأمة العربية بحاجة لعودة اليمن إلى موقعه الطبيعي ومكانته العالية في المجتمع الدولي؛ انطلاقاً من تاريخ اليمن العظيم وموقعه الاستراتيجي المهم.(وام)