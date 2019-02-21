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وقال الذيابي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن كل شيء جائز في عالم السياسة، لأنها فن الممكن، مشيرا إلى أن الوساطات من حيث المبدأ السياسي غالبا مقبولة.
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وتابع الذيابي، الصين دولة كبيرة وتقدر أدوار المملكة الكبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرف مكانة المملكة ومواقفها عربيا وإسلاميا ودوليا، وفي المقابل لا تخفى عليها ممارسات إيران وسلوكياتها وتدخلاتها في شؤون البلدان الأخرى.
وأشار رئيس تحرير عكاظ، إلى أن المحادثات بين ولي العهد السعودي والرئيس الصيني، ربما تتطرق إلى أمن الإقليم وتعزيز الاستقرار من خلال الحوار والمشاورات.
واختتم الذيابي، أن الصين دولة عظمى، وتتمتع بعلاقات قوية مع المتخاصمين (السعودية وإيران)، لكن استبعد أن يكون لتلك الوساطة أي تأثير في المرحلة الراهنة في حال استمرار إيران على نهجها وممارساتها وتدخلاتها، وفِي ظل العقوبات الدولية عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تحرير عكاظ: لا أستبعد الوساطة الصينية بين السعودية وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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