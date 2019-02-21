اخبار الخليج

تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها غربي الجزائر

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

وأعلنت مصادر محلية لوكالة سبوتنيك أن، "الطائرة سقطت داخل محمية نباتية غير آهلة بالسكان، في منطقة تدعى الرشة.

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وتنقلت وحدة من الدفاع المدني إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق الذي شب في بقايا المروحية وانتشال الضحايا.

وأكدت نفس المصادر أنه تم نقل جثتين إلى المستشفى، ولا يعرف ما إذا كان هناك جثة عسكري ثالث".

ولم تعلن وزارة الدفاع الجزائرية عن تفاصيل الحادث وملابساته، وتنقل مسؤول عسكري رفيع إلى موقع الحادث لاستطلاع الأوضاع ومباشرة التحقيقات في الحادث.

وسجلت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث الطائرات،كان اكبرها حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع هيركيل في أبريل 2018، في مطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية، قضى خلالها 257شخصا أغلبهم عسكريون وعائلات عسكريين كانوا بصدد التنقل الى منطقة تندوف جنوبي الجزائر.

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها غربي الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى