تحطم مروحية عسكرية ومقتل اثنين من طاقمها غربي الجزائر

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© REUTERS / UMIT BEKTAS
وأكدت نفس المصادر أنه تم نقل جثتين إلى المستشفى، ولا يعرف ما إذا كان هناك جثة عسكري ثالث".
ولم تعلن وزارة الدفاع الجزائرية عن تفاصيل الحادث وملابساته، وتنقل مسؤول عسكري رفيع إلى موقع الحادث لاستطلاع الأوضاع ومباشرة التحقيقات في الحادث.
وسجلت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث الطائرات،كان اكبرها حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع هيركيل في أبريل 2018، في مطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية، قضى خلالها 257شخصا أغلبهم عسكريون وعائلات عسكريين كانوا بصدد التنقل الى منطقة تندوف جنوبي الجزائر.
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