شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلق على شكاوى المواطنين من تعطيل البلاغات والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
ردت وزارة التجارة والاستثمار، على شكاوى بعض المواطنين الذين تضرروا مما وصفوه بتهاون مركز البلاغات في التعامل مع بلاغات تقدموا بها لاسترداد حقوقهم لدى شركات لم تفِ بالتزاماتها تجاههم.
ونفت الوزارة، صحة ما ورد في شكاوى المواطنين، مشيرة إلى أنها تعاملت مع مختلف الحالات بالشكل النظامي الصحيح.
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