شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 16 إثر انقلاب حافلة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أسفر حادث تصادم مروع، عن انقلاب حافلة ووفاة شخص وإصابة 16 آخرين، بطريق الزيمة في اتجاه الجموم.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة قد تلقت في الساعة ١٠:٢٣، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب باص في طريق الزيمة في اتجاه الجموم، وبه عدد من الإصابات.

وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية وفرقة عناية بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي مدعمة ٢ فرقة إسعافية من الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة، و١٦ إصابة بسيطة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت ٤ إصابات عن طريق فرقتي إسعاف الطائف، ونقلت ٤ إصابات إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، كما نقلت ٣ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، ورفضت باقي الإصابات النقل إلى المستشفى.