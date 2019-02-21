شكرا لقرائتكم خبر عن خط ملاحي جديد بين المملكة ومصر.. يختصر المسافة لـ 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية عن قرب الانتهاء من إجراءات تشغيل خط ملاحي سياحي لخدمة حركة اليخوت والقوارب والبواخر بين مدينتيْ: “دهب” المصرية، و”مقنا” بالمملكة.
وأوضح اللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه يجري استصدار الموافقات الأمنية من الجانبين وإنهاء بعض الدراسات.
وأضاف صالح أن الخط الجديد سيختصر المسافة بين المملكة ومصر إلى 30 دقيقة، وأنه سيتم إنشاء رصيف بميناء “دهب”؛ لاستقبال المراكب السياحية واليخوت التي ستعمل عبر هذا الخط الملاحي.
وأشار اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أنه يتم البحث عن ممول تكلفة لتجهيز البنية الأساسية لتشغيل هذا الخط.
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