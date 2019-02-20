مسؤول فلسطيني: لن نتسلم عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، مساء الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية قررت رفض استلام أموال عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال الشيخ إن القيادة "اتخذت جملة قرارات وإجراءات في مواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها رفض استلام الأموال منقوصة، وسلسلة خطوات سيعلن عنها لاحقا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة له، أن بلاده ستتوجه إلى المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، لمحاسبة إسرائيل على سرقتها أموال الشعب الفلسطيني.

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.

والمبلغ المحتجز يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994ِ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.