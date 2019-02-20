التجارة: منح 30 % من إجمالي الغرامة مكافأة للمبلِّغين عن #التستر_التجاري

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق السعودية إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلِّغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30 % من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها، وتُمنح فوريًّا بعد تقديم أدلة تثبت التستر، وتحصيل غرامة المتسترين التي تصل إلى مليون ريال على المخالف الواحد وفقًا لنظام مكافحة التستر.

يُشار إلى أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية، ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات المشاركة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بالقطاعات كافة، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.