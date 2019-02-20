الملك سلمان يتصل برئيس الحكومة العراقية

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وأضاف "جرى خلال الاتصال بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب موقع "آر تي".
وشدد العاهل السعودي على دعم السعودية للعراق، وحرصها على أمنه واستقراره، معربا عن دعمه للخطوات، التي تقوم بها الحكومة العراقية، خاصة في إعمار العراق.
وأكد رئيس الوزراء العراقي تطلعات بلده لمزيد من التعاون الاقتصادي والنفطي مع السعودية.
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