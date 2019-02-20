شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر أهالي نجران من التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار انخفاض مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل الحالة الجوية، مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.