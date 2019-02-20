شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر أمنى وإصابة آخر فى الحشد بهجوم مسلح جنوبى كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصر أمنى وإصابة آخر فى الحشد بهجوم مسلح جنوبى كركوك.
وقال المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن مجهولين أطلقوا النار على عنصرين أمنيين من الاستخبارات والحشد الشعبى فى منطقة حى الواسطى مما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الآخر بجروح وطوقت قوة أمنية موقع الحادث".
وتشهد كركوك بين فترة وأخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الأمنية تسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصر أمنى وإصابة آخر فى الحشد بهجوم مسلح جنوبى كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.