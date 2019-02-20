شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة اليمنية تصد هجمات مليشيا الحوثى على "حجور" غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدت مقاومة (حجور) عددا من الهجمات المكثفة شنتها ميليشيا الحوثى، على مديرية (كشر) بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية للموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) اليوم الأربعاء، أن تعزيزات تابعة للمليشيا وصلت إلى المديرية فى محاولة للهجوم على منطقتى قرايات والطواية، مؤكدةً أن القبائل فى حالة استنفار قصوى واستعداد تام لصد الهجوم.

كما صدت القبائل هجوماً مكثفاً شنته المليشيا على مواقع المقاومة منذ صباح اليوم، فى منطقة العبيسة شرق كشر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، والذى استمر لخمس ساعات، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا.

وذكرت المصادر أن معارك شرسة دارت بين رجال القبائل والمليشيا الانقلابية، منذ وقت متأخر من مساء أمس، وحتى صباح اليوم، وأن مقاتلى القبائل يتوافدون بشكل مستمر لدعم الجبهات فى حجور.

كما صدت قبائل حجور عددا من الهجمات المكثفة شنتها المليشيا من 3 محاور فى الجبهة الجنوبية، وكبدتها خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، وتحرير عدد من المواقع كانت تتمركز فيها المليشيا، واستعادة أسلحة متنوعة.