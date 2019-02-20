القوات العراقية تقتل خمسة انتحاريين في محافظة نينوى

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مفارز خلية "الصقور" الاستخبارية، وفريقها التكتيكي، بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى، وهيئة الحشد الشعبي، وقوة من استخبارات اللواء 66 في الفرقة 20، تمكنت من قتل خمسة إرهابيين انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.
وأضافت الخلية، أن العملية هذه جاءت، بعد نصب كمين محكم للإرهابيين، ومحاصرتهم داخل سيارة كانوا يستقلونها، وقد تم حرق العجلة (السيارة) وقتل هؤلاء المجرمين داخلها بالقرب من منطقة بادوش" شمال غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.
وتمكنت القوات العراقية، الخميس الماضي، 14 فبراير/ شباط، من قتل مجموعة من قيادات "داعش" الإرهابي، في مقر خفي لهم، في منطقة حدودية واقعة بين محافظتين شمالي وشرقي العراق.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
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