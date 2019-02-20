قصف إسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

غزة-القدس/ مراسلون/ الخليج 365

أغارت مقاتلة إسرائيلية، الأربعاء، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بالتزامن مع تواجد محتجين فلسطينيين في المنطقة.

وأفاد مراسل الخليج 365 في القطاع، نقلًا عن شهود عيان، أن قصفًا بصاروخين وقع على مقربة من المحتجين، دون الإبلاغ عن إصابات على الفور.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الغارة استهدفت موقعًا لحركة "حماس"، ردًّا على إطلاق "بالونات حارقة" نحو مستوطنات غلاف غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ بالونات مفخخة انفجرت في أجواء عدد من المستوطنات القريبة من القطاع.

وحتى الساعة (17:00 ت.غ) لم يصدر نفي أو تأكيد من "حماس" لما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

ويشارك فلسطينيون، منذ أواخر مارس/آذار 2018، سيما في أيام الجمعة، بمسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.