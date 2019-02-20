"تيكا" التركية تعتزم تنفيذ مشاريع بالعراق بقيمة 50 مليون دولار

بغداد/ الخليج 365

تعتزم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تنفيذ مشاريع في العراق، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بقيمة 50 مليوم دولار على الأقل.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس "تيكا"، سردار تشام، عقب لقاء جمعه برئيس الوقف السني في العراق، عبداللطيف الهميم، في إطار زيارة يجريها المسؤول التركي إلى العاصمة بغداد.

ووفق مراسل الخليج 365، وقع تشام والهميم، خلال اللقاء، مذكرة تفاهم تتعلق بترميم تركيا مجمّعيْ الشيخ عبدالقادر الجيلاني، وأبو حنيفة النعمان، وبعض المباني التابعة للوقف السني.

ومع توقيع مذكرة التفاهم، أشار تشام إلى أن الوكالة بدأت رسمياً بأعمالها، مشيرا إلى أن العراق عموما وبغداد بشكل خاص، تعتبران من المراكز التي تغذي جميع العالم الإسلامي بالعلم والعرفان.

وأضاف أن بغداد ستبقى مركز إشعاع لملايين المسلمين في العالم.

من جانبه، قال الهميم "إن تيكا قدمت لنا أعمالاً كبيرة ومهمة وقيمة جداً"، موضحا أن الوكالة "قدمت مقترحات حول ترميم التراث العراقي والتركي المشترك، وتراث الحضارة الإسلامية الذي له أهمية كبيرة ليس للعراق فقط بل للعالمي الإسلامي أجمع".

وشكر الهميم رئيس "تيكا" والوفد المرافق له، معربا عن أمله بإجراء تعاون بخصوص ترميم المباني والصروح المذكورة التي تمثل التراث والثقافة المشتركة للمسلمين حول العالم.