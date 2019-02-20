فلسطينيون يصلون أمام "باب الرحمة" بالأقصى احتجاجًا على إغلاقه

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أدى عشرات الفلسطينيين، صلاة المغرب، الأربعاء، قبالة "باب الرحمة"، أحد أبواب المسجد الأقصى، وسط مدينة القدس المحتلة، بحسب مراسل الخليج 365.
يأتي ذلك احتجاجًا على استمرار إغلاق "باب الرحمة"، منذ سنوات، من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
بدورها، تواجدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في ساحة الباب، بعد اقتحامها المسجد الأقصى، في وقت سابق الأربعاء، على خلفية التوترات المندلعة منذ أيام.
ومساء الأحد الماضي، وضعت الشرطة الإسرائيلية، سلاسل على باب الرحمة، بالمسجد الأقصى، ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة قبل أن تزيلها الثلاثاء.
ويقع باب الرحمة، في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وأغلقته الشرطة الإسرائيلية في 2003، إبان الانتفاضة الثانية، وذلك بذرائع أمنية.
وجددت محكمة إسرائيلية في 2017، أمر الإغلاق الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم.
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