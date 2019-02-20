أمريكا وبريطانيا والنرويج قلقة إزاء تصاعد العنف بجنوب السودان

عبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك يوم الأربعاء عن قلقها إزاء تقارير عن قتال في منطقة نهر ياي في جنوب السودان بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني المتمردة.
وقالت الدول الثلاث في البيان ”يمثل (التقرير) انتهاكا صارخا لاتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في ديسمبر 2017 واتفاق السلام الجديد في سبتمبر 2018. يجب أن تتوقف هذه الأعمال العسكرية وتبادل اللوم“.
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