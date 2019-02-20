الان تتابع ليلى إسكندر.. فنانة وقفت في وجه المتجاوزين بحق المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
خرجت الفنانة ليلى إسكندر، عن صمتها وقررت الرد بشكل عنيف على كل من يتجاوز بحق المملكة، بعد مهاجمتها من إحدى متابعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا مهاجمة السعودية.
جاء رد الفنانة ليلى إسكندر، العنيف بعد الهجوم على المملكة وابنها بسبب جنسية زوجها يعقوب الفرحان، وقررت عدم السكوت على هذه التجاوزات.
قرار ليلى إسكندر، بالرد هذه المرة على المتجاوزين، جاء بسبب ما تعرضت له مؤخرا من هجوم كبير عليها من الجمهور، خاصة بعد حصولها على الجنسية السعودية نظير زواجها من السعودى يعقوب الفرحان، وذلك فى اليوم العالمى للمرأة، رغم أنها ظهرت بإطلالات عدة بالعباءات السعودية التي لم تشفع لها.
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