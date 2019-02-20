دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أبل تعتزم إطلاق خدمة بث الفيديو الخاصة بها بـ 15 دولار شهريًا ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف المحلل تيم أوشيه عن بعض التفاصيل المتعلقة بالاشتراك الشهري الخاص بخدمة بث الفيديو المرتقبة لشركة أبل، وكما يبدو، فإن أبل ستقوم بتحصيل 15 دولارًا شهريًا للخدمة، أي أكثر مما تطلبه خدمة نتفلكس بـ 1 دولار لخطة البث بدقة 4K.

ولكن المشكلة الأكبر تتعلق بالمحتوي، حيث أشار أوشيه إلى أن خدمة نتفلكس قد توسعت في الآونة الأخيرة بسبب المحتوي الأصلي، في حين أن أبل تنفق جزء بسيط مما تنفقه نتفلكس لتطوير المحتوي الأصلي. كما ستحتاج أبل للحصول على تراخيص من الاستديوهات الكبيرة، مثلما فعلت نتفلكس في بدايتها قبل الانتقال إلى المحتوي الأصلي.

ولكن قال أوشيه إن خطط أبل لتخفيض نسبة العائد بحوالي 30٪، قد تدفع الاستديوهات إلى رفض الخدمة بشكل كامل، مما يتناقض مع الشائعات التي تقول إن أبل تريد تخفيض 50٪ منها.

جدير بالذكر انه من الصعب جذب العملاء إلى خدمة أبل إذا لم يكن لدى الشركة كتالوج محتوى يمكن مقارنته بالمنافسين مثل نتفلكس وأمازون وهولو، لذا فمن الصعب أن تعتمد أبل على هذه الخدمة لزيادة مستوي ربحها.

المصدر

هذا الموضوع أبل تعتزم إطلاق خدمة بث الفيديو الخاصة بها بـ 15 دولار شهريًا ظهر على التقنية بلا حدود.