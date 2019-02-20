شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس السودانى يوجه بمضاعفة الجهود لجمع السلاح بشمال دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب الأول للرئيس السودانى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، بمضاعفة الجهود فى عملية جمع السلاح بولاية شمال دارفور، مؤكدًا دور الإدارة الأهلية فى ذلك خاصة رتق النسيج الاجتماعى وإجراء المصالحات ومحاربة الظواهر السالبة والتهريب.

واطلع صالح - خلال لقائه اليوم الأربعاء بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بوالى شمال دارفور الشريف محمد عباد سموح - على مجمل الأوضاع الأمنية والاستقرار التنموى والخدمات خاصة فى مجال المياه والكهرباء والطرق بمختلف أرجاء الولاية.

وقال الوالى - فى تصريح صحفى عقب اللقاء - إنه أطلع النائب الأول على الاستقرار الذى شهدته الولاية بفضل الجهود التى قامت بها الحكومة فى توطين النازحين بمدينة الفاشر وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم، مؤكدا أن الولاية تخطو بخطى ثابتة نحو التنمية بكافة مكوناتها.

ونوه الوالى إلى اكتمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لزيارة النائب الأول للولاية فى الفترة المقبلة، والتى سيفتتح خلالها عددًا من المشروعات التنموية والخدمية، كاشفا أن النائب وعد بدعم المركز لمشروعات الولاية خاصة مياه مدينة الفاشر.