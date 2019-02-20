هدية من "كاف" للسيسي (صور)

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي رحب برئيس "كاف"، منوها إلى الشعبية الواسعة لكرة القدم على المستويين القاري والعالمي لما لها من دور فعال في التقريب بين الشعوب وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم في إطار التنافس الرياضي.

وأكد الرئيس المصري على توفير الحكومة لشتى سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة، ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم الأفريقية مؤخرا على الساحة العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي أكد حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، لتكون البطولة بمثابة احتفالية رياضية أفريقية متميزة.

وأهدى أحمد أحمد، شعار "كاف" إلى الرئيس المصري، مشيدا بدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضاف بسام راضي أن رئيس "كاف" أعرب كذلك عن تقديره لكافة التسهيلات والتجهيزات التي توفرها مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدا ثقته في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، في ضوء ما تمتلكه من خبرة.