سفير السعودية لدى واشنطن يعلق على زيارة ولي العهد إلى الهند

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© REUTERS / ADNAN ABIDI
وكتب سفير السعودية لدى واشنطن، اليوم الأربعاء 20 فبراير، على "تويتر": "علاقة المملكة مع الهند استراتيجية، وخدمت مصالح الشعبين الصديقين"، مضيفا: "تأتي زيارة ولي العهد إلى الهند لبحث آفاق جديدة للتعاون، وتوطيد الشراكة مع أحد أكبر وأسرع اقتصادات العالم نموا".
واستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ولي العهد السعودي في نيوديلهي، التي تمثل محطته الثانية في جولة آسيوية، بدأها الأحد في باكستان، ومن المقرر أن تشمل الصين.
وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لولي العهد السعودي، وتؤكد على أهمية العلاقات السعودية الهندية.
ورافق ولي العهد السعودي وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، وشهدت التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة واستثمار الهند، إلى جانب مذكرة تفاهم للاستثمار في الصندوق الوطني والبنية التحتية الهندية، كما تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني والتعاون في مجال السياحة، بجانب مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين.
وشهدت الزيارة الإعلان عن انضمام المملكة العربية السعودية، إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.
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