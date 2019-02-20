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مصدر لـ"سبوتنيك": خلافات بشأن تنفيذ أولى خطوات إعادة الانتشار في الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. أبلغ مصدر حكومي يمني، الوكالة"، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الفريق الحكومي يبدي تمسكه بالاتفاق الشامل على كافة البنود المتضمنة إعادة الانتشار، والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية، والقوات المحلية وتنفيذها بشكل كامل، وهو ما كان مطروحاً من  جانب الرئيس السابق للجنة، الجنرال باتريك كاميرت".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأشار المصدر إلى أن رئيس اللجنة، الفريق مايكل لوليسغارد "يحاول إقناع الفريق الحكومي بالبدء في تنفيذ الانسحاب، قبيل الاتفاق على بقية النقاط المتعلقة بالطواقم الإدارية والفنية والأمنية، وضمان تنفيذها". 

وفي السياق نفسه، وفقا لقناة "العربية"، كشف مسؤول حكومي يمني عن اتصالات مكثفة يجريها المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، والجنرال لوليسغارد، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع الحكومة، و"أنصار الله" لتجاوز الخلافات بشأن تنفيذ الانسحابات التي اتفق عليها من موانئ الحديدة، وأجزاء من مناطق التماس في المدينة لتأمين وصول موظفي الإغاثة إلى مطاحن البحر الأحمر.

وأوضحت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، بأن الجانب الحكومي "تلقى ضمانات من رئيس فريق المراقبين الأمميين بأن تبدأ أنصار الله بالانسحاب مسافة 5 كلم من ميناءي الصليف ورأس عيسى خلال أربعة أيام".   

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