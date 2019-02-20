نائب وزير الخارجية السوري يستعرض ونائب المبعوث الأممي المستجدات السورية

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دمشق — سبوتنيك. استكمالاً لما تمت مناقشته خلال زيارته الشهر الماضي، وتحضيرا لزيارته المقبلة إلى سوريا التي سيُحَدّدُ موعدها لاحقا.

وأضافت الخارجية السورية، مساء اليوم الأربعاء، أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء قضايا تتعلق بالأوضاع القائمة على الأرض والجهود المبذولة على مختلف المستويات للتوصل إلى إنهاء الأزمة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على سيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً بما في ذلك القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والدور الذي يستطيع أن يقوم به المبعوث الخاص لتسهيل الحوار بين السوريين بحيث تكون العملية السياسية بقيادة وملكية سوريا".

ويذكر في هذا الصدد، أن رؤساء الدول الثلاث الضامنة للتسوية السلمية في سوريا، أكدوا في وقت سابق، في قمتهم الرابعة، عزمهم على تسهيل إطلاق اللجنة الدستورية السورية في وقت مبكر، بما في ذلك وتنسيق تشكيلها وتعريف التوصيات المتعلقة بالنظام الإجرائي. كما أشار قادة الدول الثلاث إلى أهمية استمرار التفاعل والتنسيق من قبل الأطراف السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون.