السودان.. إطلاق سراح 2430 من محتجزي الاحتجاجات

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت مصادر سودانية، الأربعاء، إطلاق سراح 2430 شخصاً من جملة 2650 محتجزاً منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة عن مصادر عدلية (لم يسمها) قولها إن "عدد الذين أطلق سراحهم بلغ نحو 2430 من جملة المحتجزين البالغ 2650، وماتزال بعض القضايا قيد التحري والمحاكمة".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية عملت على إطلاق سراح الطلاب والنساء المعتقلين في الأحداث "بأعجل مايكون، إلا إذا كانت هناك إجراءات قانونية تجاه الذين تم تحويلهم إلى السلطات القانونية (دون تحديد)".

ونفت المصادر وجود أي عمليات تعذيب قد لحقت بالمحتجزين.

ولم تؤكد الحكومة رسميا الاحصائية التي اوردها المركز حتى الساعة (15) تغ.

والشهر الماضي، شكك تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات سياسية معارضة، في إعلان سابق للحكومة "إطلاق سراح جميع المعتقلين".

وفي سياق متصل، أِشارت المصادر العدلية ذاتها إلى أنها تحققت من "وجود طرف ثالث يمارس القتل في التظاهرات بعد ورود بينات قوية في هذا الصدد (دون توضيح)".

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، تشكيل لجنة تقصى حقائق في أحداث الاحتجاجات، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.