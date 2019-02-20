اهالي مركز خاط يُحيون أمسية شعبية بمسرح شارع الفن

الخليج - حسن القبيسي

ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي 1440 هـ ” المجاردة أجمل ” يستعد مركز خاط لتقديم سهرة شعبية مميزة تحت شعار ” خاط فاتنة الجبال وأرض البساتين ” برعاية كريمة من سعادة محافظ المجاردة الأستاذ يحيى آل حموض ورئيس مركز خاط الأستاذ علي بن ناصر الطارقي وبحضور رؤساء المراكز و مديري الإدارات الحكومية وذلك مساء الجمعة القادم 17 / 6 / 1440 هـ بمسرح شارع الفن .

وسيتخلل هذه الأمسية أوبريت ( خاط .. ولاءٌ وإنتماء ) كتب كلماته الشاعر المبدع أحمد بن خازم العمري وسيقدمه الفنان المتألق مهدي الدهيسي برفقة فرقة مركز خاط للفنون الشعبية ، كما سيتخلل الحفل تدشين المعرض الخاص بالفنانين التشكيليين من أبناء مركز خاط ، وسيحتوي الحفل الخطابي على العديد من العروض والقصائد الشعرية والألعاب النارية وعرض مرئي يبين جمال مركز خاط .

هذا وقد اتفقت اللجنة المنظمة للأمسية مع شركة عالم افينتك لتجهيز المسرح وعروض الضوء كما تم الاتفاق مع قناة الوسام الفضائية لتوثيق الاحتفال .