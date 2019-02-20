شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم حوش مواد بترولية بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق ضخم في حوش يحتوي على سكراب ومواد بترولية في جدة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة، الحريق وتمت السيطرة عليه دون أي إصابات.