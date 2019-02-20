شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي مجمدات «Arandas» وتوجه نصيحة للمشترين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، استدعاء مجمّد “Arandas” للطراز “ARF300″؛ نظراً لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ونصحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المشترين بالتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي مجمدات «Arandas» وتوجه نصيحة للمشترين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.