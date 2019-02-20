صحف سعودية: بن سلمان بنيودلهي ومودي يكسر البروتوكول

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الصحف كشفت عن وجود تحرك إيراني عاجل لتشكيل حكومة حوثية جديدة، تتضمن إدخال شخصيات إضافية إلى المشهد تدين بالولاء للملالي، بعد غياب الأسماء المعروفة خلال الفترات السابقة

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى محطته الثانية من جولته الآسيوية، كما تناولت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. صحيفة "الجزيرة" ذكرت أن شوارع وطرق وميادين العاصمة الهندية نيودلهي تزينت بصور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورفرفت أعلام المملكة إلى جانب علم الهند ترحيبا به خلال زيارته التاريخية لجمهورية الهند الصديقة.

وفي افتتاحيتها أوضحت صحيفة "عكاظ" أنه بينما وصل ولي العهد أمس الثلاثاء، إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند، كسر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي البروتوكول الحكومي المعتاد، ليستقبل ولي العهد شخصيا عند سلم الطائرة، في مطار قاعدة تكنكل العسكرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار

وفي افتتاحيتها أوضحت صحيفة "عكاظ" أنه بينما وصل ولي العهد أمس الثلاثاء، إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند، كسر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي البروتوكول الحكومي المعتاد، ليستقبل ولي العهد شخصيا عند سلم الطائرة، في مطار قاعدة تكنكل العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار على تويتر "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدا بـ"كسر البروتوكول" من جانب مودي، ونشر صورة للقائدين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم الطائرة. وتحت عنوان "الاستثمارات والطاقة تتصدران محطة الشراكات السعودية الهندية"، أفادت صحيفة "الوطن" أن الاستثمارات الثنائية، والدفاع والأمن، والطاقة المتجددة، تتصدر زيارة ولي العهد إلى الهند في محطته الثانية ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة باكستان. واستقبلت نيودلهي زيارة ولي العهد، التي تعدّ الأولى من نوعها، بحفاوة كبيرة، وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن الأمير محمد بن سلمان، سيشهد توقيع كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في القطاعات المشتركة كافة. بينما يترقب المشهد الاقتصادي في البلدين انطلاق "الملتقى السعودي الهندي"، لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وبالانتقال إلى شأن آخر وتحت عنوان "اتهام روسي لأمريكا بالسعي لإقامة "دويلة" شرق سوريا" ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جدد اتهامات بلاده لواشنطن بالسعي إلى تقسيم سوريا وإقامة "دويلة" في مناطق شرق الفرات. وتزامن تصعيد اللهجة الروسية ضد التحركات الأمريكية مع تفاقم الشكوك لدى موسكو بتوجه الأمريكيين إلى تنفيذ قرار الانسحاب الكامل من سوريا، إلا أن الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمناقشة مسألة "القضاء على البؤر الإرهابية" المتبقية في البلاد مع كل الأطراف؛ بما في ذلك الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة "الحياة" أنه مع تجديده الإشارة إلى أن "الوضع المتردي في شمال شرقي سوريا ناتج عن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة هناك"، حذّر لافروف واشنطن وحلفاءها من خطوات غير قانونية تجاه سوريا، كما حذّر من الانجرار وراء مشروعات واشنطن في هذه المنطقة. وأضاف: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة لديها آفاق عندما تتحدث أنها ستقرر من سيوفر الأمن في ما يسمى بالمنطقة العازلة. إنها تصريحات غير قانونية. وأنصح جميع أولئك الذين تريد الولايات المتحدة زجهم هناك، أن يفكروا ثلاث مرات قبل الذهاب إلى هذا العمل غير القانوني". وبالانتقال إلى اليمن وتحت عنوان "تحرك إيراني لتعيين حكومة حوثية جديدة"، كشفت "الوطن" عن إفصاح مصدر مقرب مما يعرف بـ"المجلس السياسي" في صنعاء عن وجود تحرك إيراني عاجل لتشكيل حكومة حوثية جديدة، تتضمن إدخال شخصيات إضافية إلى المشهد تدين بالولاء للملالي، بعد غياب الأسماء المعروفة خلال الفترات السابقة دون توافر أي معلومات عنهم، مرجعا هذا التحرك إلى محاولة إنقاذ الجماعة، ورأب صدع الخلافات التي تفجرت منذ الانقلاب.



وتحت عنوان "تحذير فرنسي لمعرقلي السلام في اليمن"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر الذي تتسلم بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال مارس المقبل، أكد أن الوضع في الحديدة "لا يزال هشا، نحن نشعر بالقلق من استمرار هذه العمليات، بالإضافة إلى استمرار خطر الصواريخ الباليستية".

وشدد على أنه "يجب فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات، ممن يعوقون تنفيذ اتفاق استوكهولم".

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