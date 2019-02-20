انت الان تتابع الإمارات: يجب وضع استراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي

شارك النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لنواب العموم، بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: "الإرهاب وسيلة لإحداث تغيرات ديموجرافية للقضاء على دول بعينها، وكنا من أسبق الدول التي تبنت سياسات لمواجهة الإرهاب وغسيل الأموال"، مضيفا: "دولة الإمارات أعدت نظاما قضائيا قويا يدعم الأمن، واستحدثنا تشريعات لمواجهة الآثار المدمرة لجرائم الإرهاب وغسل الأموال، ولا بد من وضع استراتيجية عربية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما يشارك في المؤتمر، النائب العام السعودي سعود المعجب، الذي قال: "إن المملكة العربية السعودية من أوائل دول العالم تأثرا بالعمليات الإرهابية، وتعمل على تحديث منظومتها التشريعية لمكافحة جرائم الإرهاب، كما تلعب دورا حيويا في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني والدولي"، مضيفا أن المملكة واكبت المتغيرات