رسالة من ماكرون إلى رئيس الإمارات

اسماء السيد - أبوظبي: تلقّى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات رسالة خطية من إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، تتعلّق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أعلن بيان رئاسي الاربعاء.

وتضمّنت الرسالة "سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

كما "تضمنت عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك". وأكد الرئيس الفرنسي في رسالته على "متانة العلاقات والنمو المضطرد فيها على مختلف الصعد"، وفقا لليان الرئاسي.

وتقيم الامارات علاقات وطيدة مع فرنسا في مجالات التسليح والاقتصاد والثقافة.