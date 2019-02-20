دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: آبل تخطط لتوحيد عمل تطبيقاتها على أجهزتها المختلفة

أفاد تقرير لموقع Bloomberg بعمل شركة آبل على آلية جديدة تسمح بعمل تطبيقاتها على أنظمة تشغيلها المختلفة لكل من الآيفون والآيباد والماك ضمن مشروعها الذي سبق وأعلنت عنه خلال مؤتمرها العالمي للمطورين العام الماضي والمعروف باسمه الرمزي Marzipan.

حيث ستسمح الشركة للمطورين بعمل تطبيق موحد يمكنه العمل على تلك الأنظمة ضمن مفهوم التطبيق المزودج والذي بدوره سيتيح استخدامه على الآيفون والآيباد والماك بصيغة موحدة لكن دون الدمج بين نظامي iOS وMacOS والاستمرار بالاحتفاظ بهما كنظامين منفصلين.

ووفقاً للتقرير فإن المطورين سيصبحوا قادرين على استقطاب تطبيقات الآيباد لأجهزة الماك وذلك بفضل حزمة أدوات تطوير برمجية جديدة (SDK) ستصل نهاية العام الجاري؛ ستسمح أيضاً بتمدد استخدام هذه آلية لجلب تطبيقات الآيفون لـ MacOS في وقت مبكر من عام 2020.

فيما لم تعلن آبل عن موعد مؤتمر المطورين العالمي الخاص بها(WWDC) بعد، لكن وفقاً لموقع MacRumors فإنه من المرجح أن يتم عقد في الفترة ما بين 3 إلى 7 يونيو المقبل، والذي قد يتم الإعلان فيه عن إصدار iOS 13 بمزيد التحديثات تشمل الوضع الليلي وواجهة رئيسية جديدة للآيباد.

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