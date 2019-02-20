شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى: لدينا 5200 عسكرى أمريكى داخل العراق يساعدون قواته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم التحالف الدولى العقيد شون رايان، الأربعاء، أن هناك 5 آلاف و200 ضابط وجندى أمريكى داخل العراق يساعدون قواته ويقدمون المشورة لها.

وأضاف رايان فى تصريح لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - أن القوات الأمريكية الموجودة هى لتقديم الدعم والإسناد اللوجستى والعمل فى مجال التدريب والتسليح.

من جهته، أشار مدير إعلام وزارة الدفاع العراقى اللواء تحسين الخفاجي، إلى أنه لا توجد هناك قوات قتالية أمريكية ولا قواعد أجنبية.

وأعلنت السفارة الأمريكية فى بغداد الأسبوع الماضي، أن قوات بلادها ستغادر العراق فى حال طلبت حكومة بغداد ذلك.