شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن ضبط 5 عناصر تدعم الإرهابيين فى 3 ولايات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايات تيسمسيلت (شمال) ووهران (شمال غرب) والمسيلة (وسط).
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم الأربعاء - أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت دوريات للجيش أمس بكل من تيسمسيلت ووهران والمسيلة، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية".
وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش)، خلال عملية نوعية بولاية البليدة (شمال) من تفكيك شبكة إجرامية للإتجار بالمخدرات مكونة من 12 تاجر مخدرات وضبطت كمية ضخمة من المخدرات.
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش أوقفت إثر عمليات متفرقة فى كل من تمنراست وبرج باجى مختار وعين قزام (جنوب) 76 منقبا عن الذهب وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع و19 مولدا كهربائيا و11 مطرقة ضغط وجهازى كشف عن المعادن ومعدات تفجير.
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