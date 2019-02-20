"تخفيف الحظر على السلع"... إجراء مفاجئ من الإمارات وسط نزاع مع قطر

وألغى تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 فبراير/ شباط تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر، وفقا لوكالة "رويترز".

وأبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.

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وأبلغ مصدر بالقطاع رويترز أن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات. ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات الحكومية في البلدين الخليجيين للحصول على تعقيب.

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط التجارة والنقل مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

ولم يتضح ما إذا كان الإجراء مرتبطا بشكاوى جرى تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية تتعلق بالنزاع الخليجي.

وقدمت قطر شكوى قانونية واسعة النطاق إلى منظمة التجارة العالمية في يوليو/تموز 2017 بشأن المقاطعة التجارية. وفي الشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى ضد قطر في المنظمة قائلة إن الدوحة فرضت حظراً على المنتجات الإماراتية.

ومن الناحية السياسية، لا توجد إشارات إلى انفراجة. وقالت الإمارات والسعودية إن النزاع ليس أولوية وإنه يجب على قطر أن تقبل بقائمة شروط قبل استعادة العلاقات.

وقالت قطر إن على الرغم من أنها تريد حل الموضوع، فإنها ماضية في طريقها، وانسحبت العام الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية من الناحية العملية.