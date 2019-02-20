شكرا لقرائتكم مصر وارلندا نحو التعاون في مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 16 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 22:09

أعرب الرئيس الارلندي مايكل دي هيغنز عن ترحيب بلاده بتعاون ثنائي مع القاهرة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت أعرب الأخير عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع ارلندا.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ إن شكري أشاد بقوة علاقات التعاون والصداقة بين مصر وارلندا، وبالمباحثات الموسعة التي عقدها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الارلندي، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة.

وأضاف أن شكري أعرب للرئيس الارلندي عن تطلع مصر لتكثيف التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستعرض شكري التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها المشاريع القومية قيد التنفيذ في مصر. ودعا وزير الخارجية المصري الجانب الارلندي إلى المشاركة في المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن الاستفادة من المزايا الأخرى الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، وإمكان تصدير المنتجات إلى أسواق تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة، وبما يسمح لها بأن تكون بوابة للصادرات الارلندية إلى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وتطرق اللقاء إلى أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ قدم شكري شرحاً للرؤية المصرية تجاه الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.