شكرا لقرائتكم الأردن يحتج على إغلاق اسرائيل أبواب المسجد الاقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 22:15

سلّمت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة للخارجية الإسرائيلية إحتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية «بغلق أبواب المسجد الأقصى بالقدس الشرقية والإعتداء على عدد من المصلين». وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن «وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، الحرم الشريف وقيامها بالاعتداء على عدد من المصلين».



وأضاف أن «الوزارة قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن إدانة الحكومة للإجراءات الاسرائيلية المستفزة والمدانة بحق الحرم القدسي الشريف وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فورا». وأوضح القضاة أن «الوزارة تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب وإعادة الهدوء للحرم الشريف».

وطالب القضاة إسرائيل باعتبارها «القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، بإعادة فتح الأبواب فوراً واحترام حرمة المكان المقدس وعدم إعاقة دخول المصلين وسحب كل المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى المبارك واحترام مشاعر المسلمين». وأكد أن «هذه الإجراءات تعد انتهاكاً سافراً للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وحمّل إسرائيل» كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف».