زوج سيدة «الدرب الأحمر»: زوجتي خضعت لثلاث عمليات جراحية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم زوج سيدة «الدرب الأحمر»

قال عادل الشيمي، زوج السيدة حلاوتهم زينهم، المصابة في حادث الدرب الأحمر، التي تم تداول صورها بصورة مكثفة عبر وسائل العلام ووصفت بـ«حاملة الأكياس»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «MBC مصر»، إن زوجته خضعت لـ3 عمليات جراحية إثر إصابتها بالحادث، وتم استخراج شظايا من جسدها من أثر الانفجار.

وأضاف أن زوجته بدأت في التعافي تدريجياً، ولكن المستشفى الذي تخضع فيه للعلاج أبلغه بضرورة أن تبقي فترة أطول داخل المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن زوجته كانت تقوم بشراء احتياجات المنزل اليومية وقت وقوع الحادث الإرهابي، مشيراً إلى أن أهالي المنطقة نقلوها إلى المستشفى عقب إصابتها في الحادث بواسطة «موتوسيكل».

وكشف «الشيمي» أن الإرهابي الحسن عبدالله، منفذ حادث البحر الأحمر، كان يقطن في ذات المنطقة في مسكن جده، وأن والده ترك المنطقة منذ سنوات وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه كان متشدداً دينياً مثل نجله.