دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Xiaomi Mi 9 مع شاحن بقدرة 27W وسعر يبدأ من 455 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Xiaomi الآن عن هاتف Mi 9 الذي يأتي بتصميم ثلاثي للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، مع ميزة الشحن عبر USB C مع شاحن بقدرة 27W، وأيضاً شاحن لاسلكي بقدرة شحن سريع 20W.

هاتف Mi 9 هو أحدث إصدارات Xiaomi المميزة من الهواتف الذكية الذي يأتي اليوم بكاميرة رئيسية خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل، وهو مستشعر بحجم 1/2 مع 0.8µm بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل مع 1.0µm بيكسل، وعدسات بزوايا واسعة بمجال رؤية 117 درجة وفتحة عدسات f/2.2 مع ميزة التركيز التلقائي ودعم تصوير macro من مسافة قريبة حتى 4 سم.

كما يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش، مميزة بجودة عرض 1080 بيكسل، كما تشغل الشاشة 90.7% من هيكل الهاتف، ويدعم هذه النسبة في العرض التصميم الأصغر للنتوء العلوي waterdrop في الشاشة، كما تتميز الشاشة بسطوع 600 nits، أيضاً يدعم النمط الليلي للهاتف توفير الشحن حتى 83%، ويدعم الشاشة الحماية من زجاج Gorilla Glass 6، إلا أن هذا الإصدار لا يأتي بميزة مقاومة الماء.

ويضم النتوء العلوي في شاشة هاتف Mi 9 كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 و0.9µm، أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه من خلال الكاميرة الأمامية، كما تدعم الكاميرة تقنية الذكاء الإصطناعي لحجب التشويش في الكاميرة مع العدسات الواسعة.

هاتف Mi 9 يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة والذي يدعم تقنية الدفع NFC عبر Google Pay، أيضاً يضم الهاتف تقنية GPS بتردد ثنائي، مع مستشعر IR.

شاومي تقدم هاتف Mi 9 بتحسينات كبيرة في تقنية الشحن السلكية واللاسلكية أيضاً، حيث يأتي الهاتف بشاحن Turbo يدعم قدرة شحن 27W عبر منفذ USB C، إلا أن النموذج الأول من الهاتف يأتي بشاحن 18W في صندوق الهاتف.

كما يأتي الشاحن اللاسلكي بتحسينات أيضاً مع شاحن بقدرة 20W وهو أسرع شاحن لاسلكي حتى الآن، أيضاً توفر الشركة شاحن لاسلكي للسيارة بقدرة 20W، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3300 mAh.

هاتف Mi 9 يضم رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تتراوح بين 64 إلى 128 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الهاتف بنمط خاص للألعاب Game Turbo لدعم تجربة ألعاب بآداء إنسيابي للإطارات، كما تقدم شاومي نماذج للهاتف مع سعة تخزينية 256 و512 جيجا بايت في الصين فقط.

ويأتي النموذج الأول من هاتف Mi 9 مع ألوان اللافندر، أزرق بلون المحيط، إلى جانب اللون الأسود، على أن يتوفر هذا النموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 455 دولار، إلى جانب نموذج بذاكرة عشوةائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 490 دولار، بينما يأتي نموذج أعلى مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 595 دولار.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Xiaomi Mi 9 مع شاحن بقدرة 27W وسعر يبدأ من 455 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.