تقرير هندي يتوقع: هذا ما سيُعلنه ولي العهد من نيودلهي اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، إنه يتوقع أن يعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ اليوم الأربعاء، استثمارات في الصندوق الوطني للاستثمار الوطني الهندي في البنية التحتية وقطاعَي الطاقة والإسكان، إلى جانب الإنتاج المشترك في مجال الدفاع، خلال زيارته الحالية التي ستركز أيضاً على مكافحة الإرهاب بشكل مشترك.

ورجّحت إصدار بيان مشترك حول الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم.

وأضافت، أن الدفاع هو أحد المجالات التي يسعى فيها ولي العهد للشراكة مع الهند، حيث إن البلدين خلال اجتماع لجنة التعاون الدفاعي الرابعة المشتركة في الرياض الشهر الماضي، بحثا إمكانية رفع مستوى التعاون الدفاعي مع الإنتاج المشترك والتدريبات.

وعقد الجانبان أخيراً اجتماعاً رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الاستثمار، التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها اليوم، حسبما ألمح مسؤولون هنود.