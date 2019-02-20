قريباً "30 دقيقة" زمن الرحلة بين مصر والسعودية.. تعرّف على التفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

سيُختصر الزمن بين مصر والسعودية إلى 30 دقيقة عند افتتاح الخط السياحي البحري بين البلدين، بعد إعلان هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية إنهاء إجراءات تشغيل خط ملاحي سياحي لخدمة حركة اليخوت والقوارب والبواخر بين مدينتيْ "دهب" المصرية و"مقنا" السعودية، وأنه يجري استصدار التصاريح اللازمة من الجانبين.

وأكد مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الخط الجديد سيختصر المسافة بين مصر والسعودية إلى 30 دقيقة، وأنه سيتم إنشاء رصيف بميناء "دهب" لاستقبال المراكب السياحية واليخوت التي ستعمل عبر هذا الخط الملاحي.

يُذكر أن حركة النقل عبر الخط البحري بين البلدين، تعمل طبقاً لمواسم الذروة السياحية فقط، وتختلف عن حركة نقل المعتمرين؛ حيث تصل العبارات إلى ميناء العقبة الأردني، ثم تتجه القوافل البرية إلى الحدود السعودية.